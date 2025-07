Inter, quattro cessioni e tesoretto extra! Il piano della società – SM

L’Inter non si muove solo in entrata, a dir la verità in questi giorni sta lavorando sulle prossime uscite da fare per sfoltire la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Le ultime da Sport Mediaset.

CESSIONI – Le entrate non sono la unica priorità di Giuseppe Marotta e dell’intero parco dirigenziale. L’Inter ha bisogno di sfoltire la rosa e Cristian Chivu non può iniziare il ritiro con tutti questi giocatori a disposizione. Oltre ai soldi già investiti sul mercato e quelli messi sul piatto per Giovanni Leoni il club meneghino potrebbe fare un ulteriore tesoretto con altre quattro cessioni in programma.

GLI AGGIORNAMENTI – Il primo è Kristjan Asllani, che però rifiuta il Betis in Spagna e vuole rimanere in Serie A. Il secondo è Aleksandar Stankovic, che andrà probabilmente al Brugge in Belgio per 10 milioni di euro. L’unico nodo è la recompra, che i nerazzurri vorrebbero mettere su base biennale e non dopo un anno appena. Le cifre poi sono discordanti, c’è un’importante differenza da limare. Infine ci sono Sebastiano Esposito e Tajon Buchanan che viaggiano verso i trasferimenti a Cagliari e Sassuolo. L’italiano per 7 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita, il canadese per 8 milioni di euro.