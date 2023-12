Inter, quanti rinnovi in ballo: per 2 data obbligata. Un dubbio − CdS

L’Inter è al lavoro sui rinnovi di contratto. Tante le situazioni aperte in casa nerazzurra, per tre giocatori manca solo l’annuncio ufficiale. Poi il nodo Dumfries.

LAVORO − L’Inter si mantiene attenta sul mercato, ma anche sul piano rinnovi. Per tre giocatori manca solo l’annuncio: Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian e Federico Dimarco. Per i primi due c’era più urgenza, in quanto l’Inter doveva trovare l’accordo entro il 31 dicembre per motivi legati al Decreto Crescita. Per entrambi prolungamento annuale alle stesse cifre attuali: 3,6 l’armeno e 2,5 milioni l’azzurro. Anche Dimarco ha trovato l’accordo col club: per lui aumento di ingaggio, si passerà dagli attuali due milioni di euro a 4. L’unico dubbio rimane invece Denzel Dumfries. L’olandese vorrebbe cinque milioni di euro più bonus. Troppi per l’Inter. In caso di mancato accordo, non da escludere la cessione in estate. Anche per questo l’Inter è vicina a chiudere per Tajon Buchanan.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.