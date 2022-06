Inter, quanti ritorni! Tesoretto Pinamonti ma problemi Lazaro-Dalbert − Sky

L’Inter dovrà gestire un’altra delicata situazione di mercato, ossia quella relativa ai giocatori rientrati dai prestiti. Da Pinamonti a Dalbert passando per Lazaro. Gioie e problemi

APPIANO GENTILE AFFOLLATA − Per l’Inter, c’è da gestire una delicata situazione di mercato. Queste le parole di Luca Cilli su Sky Sport 24: «Più di venti giocatori rientreranno dai prestiti che l’Inter dovrà gestire ma alcuni possono portare soldi importanti. In realtà, la situazione è da un lato positiva ma dall’altro anche leggermente complicata. Nel primo caso, da Pinamonti l’Inter vorrebbe ricavare una ventina di milioni; Satriano sarà inserito nell’operazione Asllani e andrà all’Empoli. Su Sensi, c’è una valutazione di 7 milioni di euro. Sono giocatori che possono essere collocabili. Dall’altro lato, però, ci sono i vari Lazaro e Dalbert che non stati riscattati rispettivamente da Benfica e Cagliari e che, di conseguenza, possono rappresentare una difficoltà per l’Inter in quanto non hanno tanto mercato».