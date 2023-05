Inter, quanti nomi per il post Skriniar! Ecco gli indiziati – TS

Milan Skriniar partirà il primo luglio direzione Parigi, l’Inter secondo Tuttosport è già a lavoro da tempo per trovare il sostituto del calciatore slovacco. La carta Matteo Darmian ha funzionato questa stagione, ma non può essere l’unica.

NOMI – La dirigenza dell’Inter sta pianificando la prossima stagione, soprattutto in difesa. Per sostituire Milan Skriniar i nomi sono diversi. Un difensore pronto e futuribile è Kevin Danso del Lens, valutato 20 milioni dalla società francese, seguito anche dal Napoli e da qualche club di Premier League. La seconda opzione è Rodrigo Becao, in scadenza nel 2024 con l’Udinese e aperto a una nuova esperienza. I contatti con l’Inter ci sono già stati, i friulani potrebbero chiedere una quindicina di milioni. A lui sono interessati Roma e Nottingham Forest. L’ipotesi Merih Demiral non è neanche chiusa: i suoi rapporti incrinati con Gian Piero Gasperini potrebbero essere decisivi. Impossibili invece Giorgio Scalvini e Perr Schuurs, entrambi valutato 40 milioni. Con il Barcellona le trattative non riguardano la difesa: Andreas Christensen verrà utilizzato per fare plusvalenza a bilancio, Samuel Umtiti e Clement Lenglet sono sinistri e da quella parte c’è già Alessandro Bastoni.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna