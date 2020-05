Inter, quante chiavi per Mertens! Offerta, Lukaku, Conte: ottimismo – SM

Il nome caldo per il mercato dell’Inter è quello di Dries Mertens. I tifosi del Napoli stanno provando a convincere il belga, ma i nerazzurri hanno in mano la proposta migliore. Oltre a potersi giocare le carte Conte e Lukaku: ecco le ultime da “Sportmediaset”

OTTIMISMO – In casa Inter si respira un cauto ottimismo per Dries Mertens. I tifosi del Napoli stanno cercando di convincere il belga a rimanere con una mobilitazione sui social, Aurelio De Laurentiis nei prossimi giorni dovrebbe vedere l’attaccante per avere una risposta definitiva. Il giocatore sfoglia la margherita: l’opzione Chelsea è la più lontana, la sua priorità è rimanere in Italia. E i nerazzurri potrebbero garantire al belga la possibilità di giocare in Champions League.

LE CHIAVI – L’offerta dell’Inter è la migliore: biennale da 5 milioni all’anno con opzione per il terzo. Con inoltre possibile appendice in Cina più un bonus alla firma su cui Marotta e Ausilio stanno trattando. Anche Antonio Conte è sceso in campo per spiegare a Mertens la centralità che avrebbe del progetto. Senza contare il ruolo di Romelu Lukaku: i due sono una coppia affiatatissima con la maglia del Belgio e grandi amici anche fuori dal campo. Insomma, tutte le strade sembrano portare a Milano: l’Inter versione fiamminga è alle porte.

Fonte: Sportmediaset.