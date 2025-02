Inter, il punto su rinnovi e colpi estivi: 4 nomi (e osservato speciale)

Si avvicina la venticinquesima giornata di Serie A che si aprirà con il Torino in trasferta al dall’Ara. Il Ds dell’Inter, Beppe Marotta, si porta avanti a campionato in corso e comincia a ragionare sul ringiovanimento della rosa neroazzurra, concentrandosi sul pacchetto arretrato.

IL PUNTO – La retroguardia titolare di Simone Inzaghi è composta da Pavard, Acerbi e Bastoni, con Darmian e Carlos Augusto pronti a subentrare come braccetti di difesa. La posizione del numero 15 nerazzurro, però è appesa a un filo a causa dei numerosi infortuni che lo hanno condizionato in stagione. Il dato che allarma la dirigenza interista è il numero di partite saltate (16), un segnale delle difficoltà del trentasettenne nel recuperare la condizione ideale in tempi brevi, oltre che delle inevitabili problematiche fisiologiche legate all’età.

SITUAZIONE RINNOVI – Situazione diversa per Darmian e De Vrij. Il primo si è distinto per affidabilità ed esperienza in mezzo al campo. Il terzino italiano ha ancora un anno e mezzo di contratto con la Beneamata e a scanso di equivoci, vestirà la maglia neroazzurra anche nella prossima stagione. Il secondo, baluardo centrale di Inzaghi dai tempi della Lazio, è cresciuto di rendimento in questi mesi e spera nel rinnovo fino al 2027.

I colpi di mercato dell’Inter: Beukema osservato speciale

L’OBIETTIVO – Le prestazioni di Sam Beukema, classe ’98, sempre più centrale nello scacchiere di Vincenzo Italiano sono sotto gli occhi di tutti. Il difensore olandese ha un contratto in scadenza nel 2027 con un ingaggio di 900.000 euro annui ed è l’indiziato numero uno per sostituire Francesco Acerbi nel pacchetto difensivo di Simone Inzaghi. Inoltre, il direttore sportivo neroazzurro monitora con attenzione Jonathan Tah, difensore centrale del Bayer Leverkusen che potrebbe essere l’unico colpo a parametro zero, una vera e propria specialità della casa. La lista si arricchisce con il colpo scout, Comuzzo, un pupillo di Antonio Conte che ha provato a portarlo a Napoli già a gennaio, oltre a Yarek Gasiorowski, difensore del Valencia che ha impressionato parecchio agli Europei Under 19 con la Spagna grazie alla sua duttilità in mezzo al campo.