L’Inter punta ad un portiere ‘progettuale’! Oaktree? Due giovani − Sky

L’Inter lavora per puntellare l’organico della prossima stagione. Si aspetta, inoltre, una risposta da Oaktree. Occhio a due giovani.

MOSSE – Luca Marchetti, in collegamento da Senigallia per Sky Sport 24, ha un po’ aggiornato sulla strategia di mercato dell’Inter: «Audero non è scomparso dai radar, è solo ritenuto eccessivo il riscatto a sette milioni di euro. L’Inter sonda più profili e si va verso una progettualità: sono nomi diversi. I vari Bento, Martinez e Okoye possono avere futuribilità da numero uno. Non è però una priorità per l’Inter, con Zielinski e Taremi ha risolto le urgenze della rosa. L’Inter il secondo portiere lo prenderà, ma non c’è ancora nessun assalto».

Inter, per le strategie di mercato serve risposta da Oaktree

RISPOSTA – Marchetti però non dimentica che tutto dipenderà anche dalla nuova proprietà americana. A tal proposito, il giornalista si è espresso così: «Si sta attendendo una risposta da parte di Oaktree rispetto alla strategia che il management nerazzurro dovrà utilizzare. Dobbiamo interrogarci sul futuro dei giovani come Carboni e Oristanio, che potrebbero consentire all’Inter di andare con un saldo in positivo». Questa settimana, inoltre, potrebbe essere decisiva per l’annuncio del rinnovo di Nicolò Barella, che nel frattempo è volato in Germania con la Nazionale azzurra in vista di Euro2024.