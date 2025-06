Inter punta a chiudere un altro acquisto: le cifre – Sky

L’Inter vorrebbe concludere almeno un acquisto nella finestra straordinaria di mercato prevista dal 27 giugno al 3 luglio. Le cifre e una distanza.

LE ULTIME – L’Inter è consapevole che gli acquisti di Petar Sucic e Luis Henrique non possono bastare, data la penuria di attaccanti sperimentata nel contesto del Mondiale per Club. Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per portare a casa l’ingaggio di Ange-Yoan Bonny in vista della finestra di mercato che va dal 27 giugno al 3 luglio. Il suo arrivo non è stato ancora definito, ma delle basi importanti sono state poste per portarlo a compimento nelle prossime settimane. Rivali – Napoli in testa – permettendo.

Bonny sul taccuino dell’Inter: cifre e scenari

LO SCENARIO – Bonny può arrivare all’Inter per una somma economica pari a 25 milioni di euro. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Speciale Calciomercato, la distanza tra nerazzurri e Parma riguarda, al momento, il modo in cui impostare l’affare. Mentre i meneghini preferirebbero partire da una base di 22 milioni di euro cui aggiungerne 3 di bonus, i ducali vorrebbero 25 milioni cash per definire il trasferimento del francese a Milano. La situazione è in divenire, con l’Inter che si auspica di addivenire a una soluzione immediata per scongiurare inserimenti indesiderati e regalare a Chivu quell’attaccante che ambisce a plasmare ulteriormente, dopo i mesi trascorsi insieme al Parma.