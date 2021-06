L’Inter non vuole svendere i suoi titolari ma mette in conto che un sacrificio possa essere necessario. Come riportato da “Sky Sport”, le novità su Hakimi e Lautaro Martinez al momento non sono in grado di stravolgere i piani di mercato nerazzurri

NUOVA INTER – L’ultima offerta del Paris Saint-Germain per Achraf Hakimi è ferma sempre a 60 milioni di euro. L’Inter spera di arrivare a 70 milioni più bonus per avvicinarsi il più possibile agli 80 richiesti. Se non arriva una proposta simile, la società nerazzurra può pensare di tenere Hakimi e cedere un altro giocatore importante. Il secondo nome sulla lista dei “possibili sacrificati” è Lautaro Martinez, su cui c’è l’Atletico Madrid campione di Spagna. L’alternativa “italiana” a Lautaro Martinez è Dusan Vlahovic della Fiorentina, che piace a Diego Simeone come piano B rispetto all’attaccante argentino dell’Inter. Dopo le uscite, l’Inter lavorerà anche in entrata. In particolare, Simone Inzaghi vuole quattro esterni di grande qualità, due per fascia. Piacciono sempre i due Emerson: Emerson Royal del Barcellona a destra ed Emerson Palmieri del Chelsea a sinistra. Le richieste, rispettivamente di 25 e 20 milioni, di certo non facilitano la doppia operazione.