Inter, prossima difesa molto brasiliana? Con Bremer pronto il doppio ingaggio – SI

L’Inter potrebbe avere una difesa formata da due brasiliani su tre. Secondo Sportitalia sono due gli obiettivi dal Paese sudamericano, di cui uno Bremer del Torino.

VERDE-ORO – L’Inter sarà attesa a novità in difesa per la prossima stagione. Sportitalia conferma l’interesse per Gleison Bremer, che il Torino in estate dovrà vendere a meno di rinnovo di contratto (valido fino al 30 giugno 2023). È invece in scadenza fra poco più di cinque mesi Luiz Felipe con la Lazio, che può già firmare a parametro zero con qualsiasi club a partire da luglio. L’Inter pensa a entrambi e non disdegna un doppio acquisto tutto brasiliano.