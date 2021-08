Inter, pronta l’offerta per Dumfries. Si lavora anche per Nandez – TS

Secondo il “Tuttosport”, oggi in edicola, l’Inter continua a spingere per arrivare a Dumfries del PSV. I nerazzurri hanno pronta l’offerta. Prosegue, nel frattempo, la trattativa per Nandez

PRESSING – Dopo le dolorose partenze di Hakimi e Lukaku, l’Inter lavora al mercato in entrata. Quasi ipotecato l’arrivo di Dzeko, i nerazzurri adesso vogliono regalare ad Inzaghi un esterno di destra. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport” i nerazzurri sono pronti a recapitare al PSV un’offerta per Denzel Dumfries. Raiola, intermediario della trattativa è al lavoro: l’Inter è pronta ad offrire 15 milioni di euro per il cartellino dell’esterno olandese. I nerazzurri, oltre a Dumfries, continuano a seguire anche Nandez del Cagliari.

PARALLELA – Parallelamente alla pista Dumfries, l’Inter prosegue i contatti con il Cagliari per l’arrivo in nerazzurro di Nandez. L’uruguayano, che non è partito con la squadra rossoblù per l’amichevole con il Maiorca, vuole i nerazzurri e l’operazione potrebbe chiudersi alle condizioni dettate dai nerazzurri: prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto. A fare il percorso inverso Nainggolan, che spinge per un ritorno in Sardegna.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport