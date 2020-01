Inter pronta a pagare Eriksen per gennaio, si aspetta la sua decisione – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che l’Inter per Eriksen ha mosso tutti i passi. Ora la società aspetta solo che il danese esprima la sua volontà.

A GIUGNO O A GENNAIO – L’Inter punta Eriksen per giugno a parametro zero. Ma la società nerazzurra è disposta a spendere subito 20 milioni al fine di anticipare la concorrenza ed evitare brutte sorprese nelle prossime settimane (quando i 10 milioni circa d’ingaggio potrebbero non bastare più). Al contrario, l’ad nerazzurro non vuole investire 20 milioni per Vidal, di cinque anni più vecchio di Eriksen (qui un’analisi dell’ultima partita del danese).

PASSI FATTI – Ma perché l’Inter aspetta le mosse dei giocatori? Perché per quanto concerne Eriksen tutto passa dal suo ‘sì’ alla proposta di Marotta, visto che il Tottenham, pur di non perderlo a zero, lo venderebbe per i suddetti 20 milioni. Mentre per quanto riguarda Vidal, vista la non volontà di spendere quel denaro, l’Inter attende che il cileno continui la sua “battaglia” per rompere con la squadra catalana e avere così maggiori chance di essere ceduto a prezzi accessibili. L’Inter su Eriksen ha fatto tutti i passi possibili. Ausilio a novembre ha trattato il giocatore a Londra direttamente col Tottenham. Inoltre ci sono stati contatti continui e proficui con il suo agente Martin Schoots. Bisogna dunque capire quali siano le intenzioni di Eriksen