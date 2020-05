Inter pronta a chiudere per Mertens, si aspetta la sua decisione – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” riporta che il Napoli sta ancora provando a rinnovare il contratto di Mertens. Lukaku è in pressing per portarlo a Milano.

DECISIONE DA PRENDERE – Lukaku continua a chiamare Mertens a Milano. Il nome di Dries dalle parti di viale della Liberazione sta diventando sempre più caldo: l’attaccante, in scadenza con il Napoli il 30 giugno, è appetibile per tante squadre di primo piano e l’Inter è messa sempre meglio nella corsa, con il Chelsea che spera di spuntarla davanti al traguardo. Gattuso sta cercando in tutti i modi di convincere il belga a firmare un nuovo contratto, ma al momento i suoi sforzi sono stati vani. Mertens è legatissimo alla città di Napoli, dove è arrivato nel 2013, e ha più volte detto che in Serie A non si vedrebbe altrove: per questo motivo la dirigenza azzurra spera ancora di poterlo trattenere al fotofinish.

PEDINA IDEALE – Nel frattempo, però, c’è un’Inter che spinge e che per il mercato che verrà vuole fare un colpo low cost di alto livello. Già a gennaio Marotta e Ausilio si erano informati su Dries, poi il suo rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis sembrava molto vicino. Ora riecco l’assalto, con un’arma in più già calata da tempo: Romelu Lukaku in versione sponsor. I due centravanti, compagni di nazionale, sono molto amici e il numero 9 nerazzurro sta spingendo non poco per potere giocare con Dries anche nell’Inter. Con Lautaro che potrebbe da un momento all’altro dire sì al Barcellona e Alexis Sanchez destinato a rientrare a Manchester dopo il prestito, Mertens sarebbe il giocatore ideale per iniziare a riassestare l’attacco di Conte: il belga, che ha compiuto 33 anni il 6 maggio, ha l’esperienza che l’allenatore cerca e nei pensieri di Antonio dovrebbe fare quello che quest’anno non è riuscito a Sanchez, alternativa top a Lukaku-Lautaro soltanto sulla carta. Dries al Napoli guadagna 5 milioni a stagione, ora vuole firmare l’ultimo contratto pesante della carriera: chiede un accordo di due anni con un ingaggio identico a oggi, tempi e cifre non spaventano l’Inter. Che è pronta a fare il passo decisivo non appena ci sarà la rottura col Napoli.