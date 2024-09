Inter, la programmazione continua: nel mirino il prossimo difensore! – CdS

Il calciomercato è finito da pochi giorni, ma l’Inter sta già programmando quello dell’estate 2025. Nel mirino il difensore che sostituirà uno tra Acerbi o de Vrij.

INDIVIDUATO – Nel segno della programmazione e della linea giovane. L’Inter traccia la strada del proprio futuro e ha già messo nel mirino colui che sarà il prossimo difensore centrale. Sia Francesco Acerbi che Stefan de Vrij, in difesa, sono all’ultimo anno di contratto e dunque servirà in quel reparto una bella rinfrescata. L’Inter ha già individuato il sostituto in Jaka Bijol (25 anni). Il centrale sloveno dell’Udinese è monitorato ormai da parecchi mesi, è il preferito di Ausilio e la stessa Inter, scrive il Corriere dello Sport, è pazza del difensore di Kosta Runjaic. L’avvio di stagione è più che positivo: se l’Udinese è in testa, insieme alla Beneamata, lo deve anche a Bijol, leader della catena difensiva friulana. Inoltre, ha anche il vantaggio di giocare e conoscere bene il sistema a tre.

Bijol nel mirino dell’Inter: il club vuole anticipare i tempi

ANTICIPARE – Non è da escludere, già un primo tentativo di affondo a gennaio per anticipare i tempi ed evitare un possibile inserimento di qualche altra squadra. Già quest’estate, come anche riportato dalla stessa redazione di Inter-News.it, Bijol godeva di qualche interesse soprattutto dalla Premier League, ma fortunatamente per l’Inter è rimasto a Udine. Ora a gennaio, il club nerazzurro può tentare l’approccio per programmare l’operazione e chiuderla a tempo debito già ad inizio estate 2025.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia