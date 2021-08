Inter, i profili (diversi) per l’attacco ormai sono tre. Il quarto per ora è un’idea – Sky

Inter alla ricerca di un’altra punta. Sul taccuino nerazzurro ci sono diversi nomi. Come riportato da “Sky Sport”, il quarto che si è aggiunto nelle ultime ore è solo un’idea ancora da valutare

POKER DI PUNTE – In casa nerazzurra in queste ore non si pensa solo del futuro di Lautaro Martinez (vedi aggiornamento). L’Inter è alla ricerca di un altro attaccante. Sono tre i nomi su cui lavora da tempo: Duvan Zapata (Atalanta), Joaquin Correa (Lazio) e Lorenzo Insigne (Napoli). Tre profili completamente diversi tra loro. L’ultima idea è Wout Weghorst (Wolfsburg), che si va ad aggiungere alla lista ma con altre caratteristiche (vedi focus). Il nome del centravanti olandese, rispetto agli altri, al momento è dietro nelle gerarchie. Bisogna capire se è un’idea che vorrà essere portata avanti da Beppe Marotta e Piero Ausilio oppure no. A riferirlo è Alessandro Sugoni, giornalista di “Sky Sport”.