Inter, il problema dell’attacco si fa sentire: un “vuoto” da considerare – SM

L’Inter è impegnata nelle ultime amichevoli estive nella consapevolezza dell’assenza di qualcuno dei calciatori che faranno parte del suo reparto offensivo nella prossima stagione.

L’ATTACCO – L’Inter ha disputato l’ultima amichevole con il Pisa, terminato con il punteggio di 1-1, senza poter contare sul mattatore del ritiro estivo Mehdi Taremi, alle prese con un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. In occasione dell’incontro con i toscani, i nerazzurri hanno schierato dal primo minuto Joaquin Correa ed Eddy Salcedo, ossia due attaccanti che non faranno parte del suo reparto offensivo nella prossima stagione.

Inter, tre attaccanti che danno sicurezze… poi un buco

LA SITUAZIONE – L’Inter può contare su tre attaccanti in grado di rappresentare ciascuno un potenziale titolare: Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi. Diverso è il discorso per Marko Arnautović, per cui i dubbi sono sempre i medesimi. Il suo non è un problema di qualità, ma di costanza nell’arco di una stessa partita. La dirigenza meneghina, come riferito da Sport Mediaset, non ritiene di essere pienamente al completo nel reparto offensivo. La cessione di Correa può rappresentare l’occasione per intervenire in attacco, ma nulla è sicuro riguardo le possibili intenzioni del club meneghino. Ci si attende che le prossime settimane possano definire in maniera più chiara le strategie dei nerazzurri.