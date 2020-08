Romano: “Inter, prioritÃ  Vidal: un’apertura del suo agente. L’operazione…”

Romano: “Inter, priorità Vidal: un’apertura del suo agente. L’operazione…”

Vidal Espanyol-Barcellona

Arturo Vidal è sempre la priorità per il centrocampo dell’Inter di Antonio Conte, ne è sicuro il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che su “Calciomercato.com” svela un dettaglio da parte dell’agente del cileno.

VIDAL-INTER – Arturo Vidal finalmente all’Inter? Lui resta la priorità richiesta da Antonio Conte. Intanto il suo agente, Fernando Felicevich (lo stesso di Alexis Sanchez), avrebbe aperto alla società nerazzurra. Di seguito i dettagli dell’operazione svelati dal giornalista Fabrizio Romano: «I contatti sono partiti con l’agente Fernando Felicevich, lo stesso di Alexis Sanchez preso a zero. A sei mesi di distanza da un acquisto sfiorato (Vidal, ndr) e poi accantonato a causa del cambio in panchina da parte del Barcellona, Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono ripetere proprio quell’operazione: accordo col giocatore prima, via libera gratis dal Barça poi».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com