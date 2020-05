Inter, priorità Cavani ma decide Lautaro Martinez. I dettagli – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea l’intreccio di destini tra Lautaro Martinez ed Edinson Cavani. L’Inter è pronta a rivoluzionare il proprio parco attaccanti da qui a pochi mesi, ma servirà un addio del ‘Toro’ per sbloccare nomi di un certo calibro

BILANCIA – Il ‘Toro’ tira in ballo il ‘Matador’: Lautaro Martinez ed Edinson Cavani. Il fascicolo aperto in casa Inter, che riguarda l’uruguaiano del Paris Saint-Germain, è legato economicamente alla cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. Non è pensabile un’Inter che porti a casa contemporaneamente Cavani e un altro profilo di altissimo livello, come Timo Werner che ieri ha fatto faville contro il Mainz (QUI la sua partita). O l’uno o l’altro. E Cavani ha tanti punti a favore: l’esperienza internazionale, la tenuta fisica sulla quale l’Inter sarebbe stata rassicurata e la capacità di fare tatticamente tante cose come piace ad Antonio Conte. Ma pure qualcuno a sfavore, come la concorrenza milionaria dell’Inter Miami e del Newcastle, club che offrirebbero un ingaggio maggiore rispetto a Steven Zhang.

ANCORA UN TOP – La domanda chiave è: Cavani ha voglia di sposare Conte anche a fronte di un’avventura che sarà economicamente meno remunerativa rispetto ad altre possibilità? L’Inter, dal canto suo, ci crede e lavora al dossier. Cavani stuzzica i nerazzurri perché rispetta un parametro classico degli attaccanti: fa gol. Il numero di reti che Cavani, in una stagione in cui ha giocato meno rispetto al passato, ha messo a segno rispetto ai minuti disputati (frequenza gol) è praticamente identica a quella di Lautaro Martinez. Parliamo di una rete ogni 152 minuti per l’argentino, una ogni 157 per l’uruguaiano, il tutto coppe comprese.

PRONTO ALL’USO – È evidente la fugacità di una comparazione simile, soprattutto rispetto ad un futuro che Cavani non potrebbe garantire. In fondo sarebbe proprio questo il senso dell’operazione: un giocatore da “tutto e subito”, a differenza del Toro che evidentemente impone ragionamenti più di prospettiva. Ma quel numero, 157, issa Cavani tra i top del suo ruolo. Ed è con questa veste che arriverebbe all’Inter: non un comprimario, ma un titolare vicino a Romelu Lukaku. In tal senso, l’aspetto fisico e motivazionale restano centrali nell’operazione. L’affare-Cavani prevede anche un impegno economico importante, nonostante il cartellino a costo zero.

RIVOLUZIONE – Di fatto, Cavani orienterebbe anche la scelta delle altre due pedine per riempire gli slot liberi in attacco. Perché sul fatto che l’attacco dell’Inter sarà rivoluzionato ormai non ci sono più dubbi. Di Mauro Icardi e di come la cessione al Paris Saint-Germain si intrecci anche con Cavani è stato già detto tanto (QUI trovate le ultime novità). Ma è bene ricordare come questi siano giorni importanti anche in ottica Lautaro Martinez. Sia Inter che Barcellona non hanno voglia di trascinare troppo per le lunghe la trattativa. Una prima offerta è stata già rigettata dai nerazzurri e prevedeva un cash di 50 milioni oltre all’inserimento di due contropartite tra Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Nelson Semedo e Junior Firpo. L’Inter ha replicato confermando il gradimento solo per quest’ultimo, ma chiedendo evidentemente di alzare la parte cash. Le parti devono ancora avvicinarsi sensibilmente. Ma c’è chi giura

che lo faranno presto.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini