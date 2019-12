inter, priorità all’esterno sinistro: Marcos Alonso pista complicata – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter com eprimo colpo punta a un nuovo esterno mancino. Marcos Alonso però è un nome difficile.

RUOLO PRIORITARIO – La mezzala è un obiettivo importante, con Vidal in primissima posizione, ma in questo momento la priorità del mercato invernale dell’Inter è l’arrivo di un “quinto” di sinistra perché numericamente la mediana è a posto con i ritorni di Sensi e Gagliardini (già contro il Genoa) e con quello (imminente) di Barella. Oltre al fatto che la trattativa per il cileno richiede pazienza. Sulla fascia mancina, invece, le garanzie che dà il ginocchio di Asamoah non sono granitiche e, considerando che in quel ruolo oltre a Biraghi Conte può utilizzare solo gli “adattati” Candreva, Lazaro e D’Ambrosio, c’è bisogno in fretta di un nuovo acquisto.

OSTACOLI – Il primo nome della lista è Marcos Alonso, neppure ieri convocato nel Chelsea. Lo spagnolo, a dispetto del rinnovo del contratto fino al 2023, ha secondo i dirigenti dei Blues una valutazione sui 35-40 milioni. L’Inter si è detta disposta ad anticipare in quel ruolo un investimento che avrebbe fatto la prossima estate, ma non può arrivare a mettere sul tavolo tutti quei soldi né allettare con la formula del diritto di riscatto perché i club esteri, se si parla di prestito, per certi giocatori esigono l’obbligo di riscatto. La trattativa dunque non è semplice.