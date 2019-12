Inter, priorità alle fasce: sale Marcos Alonso, scende Giroud – GdS

L’Inter si sta già muovendo sul mercato, con molte fiches puntate su Arturo Vidal (qui l’ultimo aggiornamento). Dopo il centrocampista, l’altra priorità di mercato di Marotta è la fascia, sulla quale salgono le quotazioni di Marcos Alonso. Infine, complice anche il recupero di Sanchez, si cercherà un attaccante. Ecco le ultime di mercato riportate dalla “Gazzetta dello Sport”.

AVANTI TUTTA – L’Inter sta lavorando per arrivare all’apertura del mercato invernale con tutte le trattative quasi concluse. Oltre ad Arturo Vidal, per cui i discorsi col Barcellona sono avviati da tempo, il secondo obiettivo riguarda la fascia sinistra. Come valore alternativo a Cristiano Biraghi e Kwadwo Asamoah, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha puntato su Marcos Alonso. Lo spagnolo si è affermato definitivamente al Chelsea proprio sotto la guida dell’italiano, nel biennio 2016-2018. In questa stagione, invece, lo spagnolo sta trovando poco spazio: il tecnico Frank Lampard gli preferisce l’italiano Emerson Palmieri. Su 20 giornate di campionato, Alonso ha giocato solo 8 partite, partendo titolare in sei occasioni. Tra Inter e Chelsea permane però la distanza sul prezzo: la trattativa sarà meno agevole del previsto.

FRENO IN ATTACCO – Calano invece le priorità in attacco. Nella seduta di ieri è tornato ad allenarsi a pieno regime anche Alexis Sanchez (qui l’articolo), soluzione offensiva che Conte ha potuto dispiegare solo quattro volte sino a qui. Il recupero del cileno riduce le necessità di rinforzo in attacco, dove il principale candidato è Olivier Giroud, sempre del Chelsea. Al momento è tutto fermo: l’obiettivo dell’Inter è quello di piazzare Matteo Politano, che interessa anche alla Roma.