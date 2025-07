Inter, ecco il primo colpo per l’U23! In sede per l’ufficialità – Sky

L’Inter sta per definire il primo colpo per la squadra U23 che militerà nel Campionato di Serie C a partire dalla prossima stagione. Attesa a breve la firma sul contratto.

LA NOTIZIA – L’Inter è in procinto di concludere il primo acquisto per l’U23. Il nome è quello di Giuseppe Prestia, calciatore del Cesena che vanta una certa esperienza in Serie C. Il giocatore italiano è appena arrivato in sede per firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri per le prossime stagioni. Definito tale passaggio, non resterà che attendere l’ufficialità del suo innesto nella rosa che militerà nel Campionato di C a partire dalla prossima annata.

Prestia sarà dell’Inter U23! Tutti i dettagli

L’ACQUISTO – Di seguito gli ultimi aggiornamenti sul dossier Prestia, così come indicati nel sito lacasadic.com: «Il difensore Giuseppe Prestia è pronto a vestire la maglia nerazzurra dell’Inter U23: il giocatore è a Milano ed è arrivato in sede per la firma insieme ai suoi agenti.

Come vi avevamo raccontato negli scorsi giorni, il classe ’93 sarebbe stato il primo acquisto per la seconda squadra dell’Inter in C. Si attende a questo punto l’ufficialità. Prestia è reduce dalle 38 presenze con la maglia del Cesena della passata stagione, squadra con cui ha disputato anche la Lega Pro nel 2022/23».