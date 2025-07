Inter Primavera, tutti pazzi per De Pieri! Grandi richieste in Serie B – Sky

De Pieri è uno dei nomi più caldi del mercato in uscita dell’Inter. Il giovane attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro e protagonista con la Primavera, ha fatto quest’anno il suo esordio assoluto in prima squadra, entrando ufficialmente nel giro dei grandi.

NUOVO INTERESSE – L’Inter ha deciso di cederlo in prestito per permettergli di giocare con continuità e confrontarsi con un campionato più competitivo come la Serie B. E le pretendenti non mancano. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, sono diversi i club della cadetteria ad aver manifestato concreto interesse per Giacomo De Pieri: Avellino, Spezia, Juve Stabia ed Empoli si sono già fatti avanti con l’entourage del calciatore e con l’Inter per capire la fattibilità dell’operazione. Il ragazzo piace per le sue qualità tecniche, l’intelligenza tattica e la capacità di giocare sia come mezzala che da play davanti alla difesa. Caratteristiche che lo rendono un profilo molto ambito in un campionato come la Serie B, dove servono giovani pronti a inserirsi rapidamente nei meccanismi di squadra.

De Pieri, nuova avventura da professionista “tra i grandi”?

TANTE RICHIESTE – L’Inter, da parte sua, non ha fretta di chiudere: vuole scegliere con attenzione la destinazione migliore, valutando i progetti tecnici proposti dai vari club per garantire a De Pieri il giusto spazio e responsabilità. Il futuro di De Pieri sarà deciso nelle prossime settimane, ma una cosa è certa: la Serie B lo aspetta, e sarà un banco di prova fondamentale per uno dei talenti più promettenti usciti di recente dalla cantera nerazzurra.