Inter, prima le cessioni poi gli acquisti. Una prioritÃ : le ultime – Sky

Beppe Marotta Inter

Quest’oggi andrà in scena l’atteso summit di mercato alla Pinetina. La riunione di lavoro in casa Inter sarà incentrata sulla programmazione delle strategie per il mercato di gennaio

ULTIME – Quest’oggi, ad Appiano Gentile, andrà in scena l’atteso summit di mercato tra la dirigenza dell’Inter, il presidente Steven Zhang ed Antonio Conte. L’obiettivo è quello di delineare le strategie per il mercato di gennaio e per il futuro della squadra nerazzurra. L’Inter, in questa sessione di mercato, dovrà autofinanziarsi: prima di acquistare serve cedere. Ecco perché uno dei punti all’ordine del giorno è certamente la cessione di Christian Eriksen: dal danese dipende molto del mercato in entrata. Anche Radja Nainggolan ha delle richieste, soprattutto dal Cagliari.

PRIORITA’ – I nerazzurri dovranno e vorranno cogliere le opportunità che offrirà il mercato. Dai prestiti a eventuali scambi, i nerazzurri puntano a rinforzare l’attacco, reparto che necessita di alternative a Lukaku e Lautaro Martinez. I nerazzurri proveranno a rinforzare la linea mediana, soprattutto in caso di uscite. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”