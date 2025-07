Inter, prima di muoversi serve liberare spazio! Ritorno al passato

Il mercato dell’Inter prosegue ed entra nel vivo dopo l’incontro in sede tra Cristian Chivu e la dirigenza di oggi. Alfredo Pedullà dà le ultime notizie sul suo canale Youtube.

MERCATO FERMO – L’Inter ha fatto già tre acquisti e riscattato Nicola Zalewski dalla Roma per 6.2 milioni di euro. Sono bastati una quindicina di giorni tra la sessione breve di giugno e quella appena iniziata per migliorare una rosa che ha bisogno di ripartire da zero. Cristian Chivu e la dirigenza oggi hanno avuto un incontro in sede in viale della Liberazione, poco è cambiato rispetto ai giorni precedenti. Alfredo Pedullà spiega: «Da qui al 15 c’è lo spazio per la clausola. Non ci sono novità su Dumfries. Il mercato dell’Inter è chiaro, chiarissimo. Oggi è impiccato senza giri di parole. C’è una bomba ad orologeria dopo le famose dichiarazioni di Lautaro e i like di Thuram. Il problema di Dumfries, il Barcellona non si è mai materializzato. Per Ederson o Rios serve un’uscita, ma per ora non ci sono. Alcune cose si possono fare, ad esempio se partisse Stankovic per 10 milioni di euro ed Esposito per 7-8 faresti un tesoretto di 20. Su Asllani non ho alcuna notizia riguardo la presenza del Betis»