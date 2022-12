Inter, presto un nuovo incontro per il rinnovo di un difensore – Sky

L’Inter sta lavorando su diversi fronti per la prossima stagione. I giocatori in scadenza di contratto a giugno sono diversi e le situazioni devono essere risolte al più presto. Secondo Sky ci sarà nei prossimi giorni un nuovo incontro.

RINNOVI – Sono molteplici le situazioni da affrontare per l’Inter. Ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto a giugno e la dirigenza sta lavorando per risolvere le questioni. Secondo Sky Sport, nei prossimi giorni ci sarà un incontro per il rinnovo di Danilo D’Ambrosio, difensore nerazzurro ormai dal 2014. Per Matteo Darmian si va verso il prolungamento del suo contratto, mentre con Samir Handanovic la situazione è differente. In caso di mancato accordo, l’Inter ha già messo gli occhi per giugno su Yann Sommer, su cui c’è però la concorrenza del Bayern Monaco, su Agustin Rossi, portiere del Boca Juniors e su Neto, ora al Bournemouth. La dirigenza della società meneghina cercherà occasioni a parametro zero, ma comunque il titolare rimarrà André Onana.