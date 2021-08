Inter, pressing su Dumfries: chiusura in settimana. Poi Nandez? – CdS

Il “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, fa il punto sul mercato dell’Inter. Oltre alla questione attacco, la dirigenza nerazzurra vuole rinforzare la corsia di destra: pressing su Dumfries del PSV. Poi assalto a Nandez?

PRESSING – L’Inter, vista l’imminente cessione di Lukaku al Chelsea, ha intenzione di accelerare la campagna di rafforzamento della rosa a disposizione di Inzaghi. Per la corsia di destra, secondo il “Corriere dello Sport” continua il pressing per arrivare a Dumfries del PSV. Raiola, agente del calciatore, è al lavoro con il club olandese che attende solo l’offerta dell’Inter, pronta a sborsare tra i 13 ed i 15 milioni di euro. L’olandese, entusiasta dell’opportunità di vestire la maglia dell’Inter, spinge per il trasferimento.

ALTRA PISTA – Il possibile arrivo di Dumfries, però, non chiude le porte a Nandez. Secondo il quotidiano, infatti, con Nainggolan in uscita direzione Cagliari, l’arrivo dell’uruguayano dal club rossoblù potrebbe essere rimesso in piedi, sempre sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. Servirà, però, un uscita a centrocampo: Agoumé in prestito o Vidal.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport