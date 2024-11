David, Inter sempre in pressing. Scende in campo ‘un alleato’ – TS

L’Inter continua a sperare nella possibilità di acquistare Jonathan David nella finestra estiva di calciomercato. Per farlo, i nerazzurri intendono contare anche su un importante sponsor per il canadese.

IL PUNTO – L’Inter è ben consapevole della difficoltà di ingaggiare Jonathan David nella prossima sessione estiva di calciomercato. Sul canadese ci sono vari top club a livello internazionale, forti della possibilità di acquistare uno degli attaccanti più prolifici in circolazione a parametro zero. Oltre al Barcellona, i nerazzurri devono vedersi anche dalla Juventus, che ha aumentato il pressing nei confronti del canadese per provare a portarlo a Torino. Sfruttando anche uno sponsor d’eccezione, rappresentato da quel Tymothy Weah che ha giocato con David al Lille e conserva con il calciatore canadese un sincero rapporto di amicizia.

David, l’Inter punta sul proprio sponsor per arrivare al canadese

CARTA SCOPERTA – Per rispondere alla Juventus, l’Inter si affida al connazionale di David Tajon Buchanan. Il calciatore nerazzurro, che ha giocato due spezzoni di partita con la propria Nazionale tornando in campo dopo vari mesi, ha manifestato un sincero apprezzamento nei confronti dell’attaccante del Lille per il suo modo di stare in campo. L’intesa tra i due è comprovata dal rendimento mostrato con il Canada. La speranza dell’Inter è di poterla replicare anche ad Appiano.

Fonte: Stefano Pasquino – TuttoSport