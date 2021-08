Inter, pressing su Belotti. Cairo prova a resistere: offerto il rinnovo – TS

L’Inter, secondo quanto riferito dal “Tuttosport”, oggi in edicola, sarebbe piombata su Andrea Belotti. In caso di partenza di Lukaku, l’azzurro è opzione gradita per l’attacco. Ma Cairo, presidente dei granata, non molla

PRESSING – La possibile cessione di Lukaku al Chelsea potrebbe scatenare un valzer di punte in Serie A. Un “ballo” a cui potrebbe partecipare anche Andrea Belotti. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport”, infatti, il “Gallo” è uno degli indiziati che potrebbe prendere il posto di Lukaku all’Inter. I nerazzurri, che seguono anche Zapata dell’Atalanta, potrebbero virare su Belotti per due ragioni: un minore costo del cartellino (40 i milioni richiesti per il colombiano, contro i 30 che servono per strappare il “Gallo” ai granata) e l’età (27 gli anni di Belotti, contro i 31 di Zapata).

RESISTENZA – Il Torino, però, non vorrebbe privarsi dell’attaccante della nazionale. Cairo, infatti, secondo quanto riferito dal quotidiano, avrebbe intenzione di offrire un corposo rinnovo di contratto a Belotti, per convincerlo a sposare a vita il progetto tecnico dei granata. L’Inter osserva interessata la vicenda, in attesa di capire il destino di Lukaku, corteggiato dalle sirene blues del Chelsea.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport