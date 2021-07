Inter pressa Bellerin, Arsenal chiede Barella (che invece chiede il rinnovo) – SM

Barella fa gola a diversi club stranieri, in particolare quelli inglesi. Secondo quanto ricostruito da Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – nell’edizione giornaliera del TG sportivo su Italia 1, l’Arsenal vuole sfruttare l’assist di Bellerin per arrivare al centrocampista italiano dell’Inter

BOTTA E RISPOSTA – Il primo nome per la fascia destra dell’Inter è quello di Hector Bellerin, su cui sta facendo un pressing costante. L’Arsenal per ora non apre alla cessione in prestito con diritto di riscatto come proposto dall’Inter, ma guarda proprio in casa nerazzurra per rinforzare il centrocampo. Il club londinese, infatti, si è iscritto alla corsa per arrivare a Nicolò Barella, seguendo le mosse delle altre grandi società inglesi. Avendo un appeal minore degli altri club, anche a causa della non partecipazione alle competizioni europee in questa stagione, è molto difficile che l’Arsenal riesca a essere convincente. E sicuramente non inserendo Bellerin nell’operazione. Più facile scollegare le due trattative. Intanto Chelsea e Liverpool stanno battagliando per Barella con una base d’asta di 70 milioni di euro. Il centrocampista classe ’97 è troppo importante per l’Inter, che ora dovrà adeguargli l’ingaggio. Barella guadagna 2.5 milioni netti annui e ne vuole almeno 4.5 per rinnovare. Anche perché in Premier League gli offrono cifre molto più alte. A riportarlo è Claudio Raimondi, giornalista di “Sport Mediaset”. Sul futuro di Barella all’Inter, in realtà, non dovrebbero esserci molti dubbi: il rinnovo è già in cantiere da tempo (vedi focus).