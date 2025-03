L’Inter prepara un altro rinnovo: poi sarà protagonista nell’U23! – TS

Nei prossimi giorni l’Inter chiuderà per il rinnovo di contratto di un altro giovane, dopo quello di ieri con Francesco Pio Esposito protagonista.

RINNOVO IN VISTA – L’Inter blinda i suoi talenti. E non solo quelli in prestito in giro per l’Italia, come Pio Esposito, ma anche quelli tuttora protagonisti nella propria “cantera”. In tal senso, si sta parlando di Alessandro Calligaris. Il portiere dell’Inter Primavera, convocato più volte anche da Simone Inzaghi in Prima Squadra ma senza mai esordire, nei prossimi giorni si recherà in sede a Milano per prolungare il proprio contratto fino al 2029. Un rinnovo importante per il portiere del 2005 che dalla prossima stagione potrà giocare con i professionisti in Serie C.

Calligaris sarà protagonista nella nascente Inter U23

RUOLO DA PROTAGONISTA – Una volta conclusa la stagione con l’Inter Primavera, Calligaris si aggregherà alla nuova Inter U23, ossia la seconda squadra nerazzurra. Il club a luglio si iscriverà al campionato di Serie C e quindi Calligaris potrà vivere da protagonista il suo primo anno tra i professionisti. Un’opportunità da sfruttare, che lo porterà successivamente a calcare campi sicuramente più importanti e prestigiosi, come quelli della Serie A. Per la squadra U23, sembrava praticamente già tutto fatto, come confermato dallo stesso Beppe Marotta alcuni giorni fa.

