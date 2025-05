Inter, Premier League pazza di Bisseck! Richiesta e scenari

Yann Bisseck rappresenta uno dei calciatori dell’Inter maggiormente cresciuti in questa stagione. I nerazzurri avanzano le proprie pretese, non escludendo in radice l’ipotesi di una cessione.

LA STAGIONE – Yann Bisseck ha attirato su di sé l’interesse di alcuni top club della Premier League grazie alle sue prestazioni in maglia Inter. Il tedesco, titolare nel ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona, ha saputo associare ad alcune imprecisioni in fase difensiva una grande personalità, mostrata soprattutto in occasione delle sfide più delicate di quest’annata. Un esempio che lo dimostra è il match di Champions League contro l’Arsenal, vinto 1-0 dai meneghini nella fase a girone unico, in cui l’ex Aarhus è spiccato per la sua attenzione costante in fase di copertura difensiva, emergendo come uno dei migliori in campo del fronte nerazzurro.

Bisseck tra l’interesse delle big di Premier League e la posizione dell’Inter

LA SITUAZIONE – Come riferito da Teamtalk, sono vari i team di Premier League che hanno manifestato il proprio interesse nei confronti di Bisseck in vista del mercato estivo. Su tutte, il Manchester United e il Tottenham, le due finaliste di quest’edizione dell’Europa League. Entrambe le compagini vedrebbero nel tedesco una pedina su cui puntare nel presente e nel futuro, consapevoli di quanto potenziale abbia il calciatore nerazzurro.

LA RICHIESTA – Dal lato Inter arrivano due certezze: Bisseck non sarà ceduto a prezzo di saldo; il tedesco non è incedibile. L’idea è che il difensore di Colonia possa partire per una cifra non inferiore a 55 milioni di euro, una somma di certo non inarrivabile per le due proprietà inglesi. Ciò induce a guardare con estrema attenzione alla situazione di mercato dell’ex Aarhus, nella consapevolezza della posizione non di chiusura della dirigenza nerazzurra.