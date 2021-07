Inter, possibilità di arrivare ancora a Nandez? Offerto Luis Diaz – CdS

L’Inter continua a lavorare sul mercato per quanto riguarda gli esterni, ruolo fondamentale per Simone Inzaghi così come precisato in conferenza stampa. Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, il nome di Nandez sarebbe ritornato di “moda” per i nerazzurri.

ESTERNI – L’esterno destro resta la priorità di mercato dell’Inter. Come ribadito dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, Hector Bellerin ha chiesto la cessione all’Arsenal per poter approdare a Milano. Le alternative non mancano, tra queste anche Nandez del Cagliari – che sembrava destinato al Leeds – , anche Zappacosta, e gli olandesi Dumfries e Hateboer. A sinistra è stato offerto Luis Diaz, del Porto (fresco di Copa America). La valutazione di 40 milioni, però, lo rende inarrivabile.

Fonte: Corriere dello Sport

