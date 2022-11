Inter, possibile rinforzo a sinistra: tutti i nomi sul taccuino di Marotta – TS

L’Inter, in caso di addio di Gosens (vedi articolo) è pronta a rinforzare la corsia di sinistra. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra segue da vicino cinque calciatori

RINFORZO – L’Inter, in caso di partenza di Gosens a gennaio, è pronta a tornare sul mercato per cercare un rinforzo per la corsia di sinistra che possa alternarsi con Dimarco. Sono diversi, secondo Tuttosport, i nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. Il primo nella lista è Borna Sosa, esterno dello Stoccarda già seguito in estate: il club tedesco versa in cattive acque finanziarie e proprio una cessione dell’esterno potrebbe aiutare le casse societarie. Altro nome nel mirino dell’Inter è quello di Alfonso Pederaza, esterno del Villarreal: i nerazzurri hanno già avuto contatti con gli agenti del calciatore. Da capire però se gli spagnoli, dopo il burrascoso addio di Emery, abbiano intenzione di perdere un altro pezzo pregiato.

ALTRI NOMI – Un altro nome in ottica Inter è quello di Bensebaini del Borussia Monchengladbach: sul calciatore, che sarà libero a 0 da luglio, c’è da battere però la concorrenza della Juventus. Altri nomi sul taccuino dei nerazzurri sono quelli di Mazzocchi della Salernitana e Parisi dell’Empoli. Per entrambi, però, le valutazioni sono molto alte.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati