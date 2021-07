Inter, possibile il ritorno di Telles: il Manchester United deve aprire

L’Inter è interessata al ritorno di Alex Telles, in nerazzurro già nella stagione 2015-16. Serve che il Manchester United apra al prestito e sarà duello di mercato con la Roma, già da diversi giorni interessata al giocatore.

Tra i nomi spuntati in questi ultimi giorni per rinforzare la batteria esterni dell’Inter spunta quello di Alex Telles. Quello del terzino brasiliano sarebbe un ritorno in quanto il giocatore è già stato nerazzurro nella stagione 2015-16. Al momento serve che il Manchester United apra all’ipotesi del prestito per poter eventualmente iniziare il duello di mercato con la Roma, già da diversi giorni interessata al giocatore. A riportarlo è Alessandro Sugoni per “Sky Sport”.