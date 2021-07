Inter, possibile Bellerin con Nandez. C’è anche alternativa low cost – SI

Bellerin rimane uno dei possibili nomi per la fascia destra dell’Inter, anche se l’Arsenal non ha ancora aperto all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto (vedi articolo). Secondo quanto riporta “Sportitalia”, oltre a Nandez i nerazzurri potrebbero acquistare anche un esterno destro e si valuta il nome di Florenzi.

FASCIA DA RIFARE – Hector Bellerin è ancora un obiettivo dell’Inter. Oltre a Nahitan Nandez, i nerazzurri potrebbero prendere anche un esterno destro di ruolo portando così a termine una doppia operazione. Se ci fosse l’opportunità di arrivare allo spagnolo come sostituto di Achraf Hakimi, i nerazzurri non si tirerebbero indietro. Un altro nome da monitorare è quello di Alessandro Florenzi che è in uscita dalla Roma di José Mourinho. Il laterale italiano potrebbe diventare un’opportunità low cost a fine mercato. Questo è quanto riporta il giornalista Gianluigi Longari a “SI Café” dagli studi di Sportitalia.