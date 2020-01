Inter, Politano può sbloccare Giroud. Vidal entro due settimane – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto sulle piste immediate del mercato nerazzurro. Le mosse offensive girano intorno a Matteo Politano. Per Arturo Vidal si punta a chiudere entro un paio di settimane.

PIEDI PER TERRA – I sogni vanno cullati con dolcezza e pazienza, per questo motivo Christian Eriksen (nonostante le conferme) sembra destinato a rimanere da parte per un po’. L’Inter e Giuseppe Marotta devono concentrarsi su altro. Arturo Vidal è il nome caldissimo degli ultimi giorni per dare l’assalto allo scudetto. Piero Ausilio e la squadra mercato si stanno adoperando per strapparlo al Barcellona. L’offerta c’è già: dodici milioni di euro al club catalano. Parti non distanti, Marotta spera di chiudere per il cileno entro due settimane.

MOVIMENTI – Per quanto riguarda le altre piste, c’è da vivere alla giornata. La vendita di Gabigol è ossigeno per le casse nerazzurre, ma sembrerebbe Matteo Politano la chiave per smuovere le acque. Se l’ex Sassuolo va via già pronto l’assalto ad Olivier Giroud (in rotta col Chelsea da tempo, ndr). Sulla corsia mancina piovono nomi e alternative (Marcos Alonso, Emerson Palmieri, Marcos Acuña, ndr). Ma la pista più concreta, per ora, sembrerebbe quella che porta a Matteo Darmian del Parma.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo