Inter, pole position per Retegui. L’Italia complica l’affare – Sky

L’Inter si proietta già al futuro e pensa all’attacco della prossima stagione. La situazione non è delle più rosee, Matteo Barzaghi ne parla così su Sky Sport, toccando anche il tema Retegui.

FUTURO – L’Inter è in vantaggio per Retegui, ma la trattativa dipende da tanti fattori. Matteo Barzaghi ne parla in questo modo su Sky Sport: «Colidio al Tigre dà un vantaggio nella corsa per Retegui. La dirigenza ha visionato l’italo-argentino molte volte, con famiglia a Canicattì. Anche a Napoli è stato avvistato Baccin in tribuna, di sicuro la convocazione con l’Italia ha acceso i riflettori di tutto il mondo e rende l’affare più complicato. Il Tigre riscatterà il giocatore dal Boca Juniors per 2.5 milioni, la società manterrà però il 50% sulla futura rivendita. Il rischio è che la quotazione schizzi e divenga difficilmente raggiungibile dall’Inter. Dzeko viaggia verso il rinnovo di un anno, per Lautaro Martinez tutto fermo. Correa è in uscita, su Lukaku c’è un punto di domanda che dipende dal finale di stagione e dalle richieste del Chelsea. Da tutti questi discorsi rimane la pole position per Retegui conquistata sul campo».