Inter, Pjanic un colpo alla Marotta? Nerazzurri alla finestra – SM

L’Inter, in questa sessione estiva di mercato, è alla ricerca di occasioni. Questo è dovuto al fatto che la disponibilità economica è praticamente nulla e i nerazzurri cercano colpi in prestito con diritto di riscatto o a costo zero. Un’opportunità potrebbe essere Miralem Pjanic. Marotta prepara il colpo?

ESUBERO – Pjanic non sembra più rientrare nei piani del Barcellona. Il calciatore bosniaco, arrivato in Spagna nell’estate scorsa dalla Juventus nello scambio con Arthur, non ha lasciato il segno nella stagione passata e anzi, non si è praticamente mai visto. Il Barça dunque vorrebbe liberarsene (vedi articolo) e sta cercando di piazzarlo. La Juventus è la squadra che più Pjanic vorrebbe ma i bianconeri devono prima fare spazio in rosa per prenderlo. Ecco perché, come riportato da ‘Sport Mediaset’, l’Inter potrebbe pensarci seriamente. Beppe Marotta ha sempre avuto l’abilità di completare grandi operazioni negli ultimi giorni di mercato (vedi articolo) e Pjanic potrebbe essere l’ultimo della sua lista. L’ingaggio del bosniaco è molto alto (6,5 milioni di euro netti) e se l’Inter vorrà prenderlo sicuramente dovrebbe limare questa cifra. Pjanic però può essere un’opportunità anche visto il fatto che, a giugno 2022, Marcelo Brozovic andrà in scadenza e il bosniaco può essere il profilo giusto per rimpiazzarlo, sia per caratteristiche sia per esperienza.

FONTE – Sport Mediaset