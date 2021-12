Inter, più complicato il rinnovo di Perisic: dialoghi rimandati al 2022 – CdS

Se da una parte l’Inter e Brozovic sono vicini a un’intesa, molto più dilatati, invece, i tempi per quanto riguarda Ivan Perisic. Secondo il Corriere dello Sport, discorsi rinviati al 2022.

REBUS – Inter, la nuova proposta di rinnovo a Ivan Perisic è da rimandare al 2022, tra febbraio e marzo, quando il vice-campione del mondo avrà appena compiuto 33 anni. L’Inter come noto ritiene eccessiva la richiesta di 6 milioni da parte del giocatore, tenendo in considerazione soprattutto l’età anagrafica del calciatore. Inzaghi, chiaramente, gradirebbe la riconferma del giocatore. Il croato dal canto suo valuta la permanenza, anche se il suo sogno sarebbe quello di tornare in Bundesliga (Bayern Monaco) oppure di provare un’esperienza in Premier League.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona