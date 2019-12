Inter, piano per Kulusevski: Politano chiave per il Parma? – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter vuole anticipare la concorrenza per Kulusevski. Politano potrebbe convincere il Parma.

INTER IN ANTICIPO – L’imperativo è muoversi in anticipo, Dejan Kulusevski anima già il mercato ma l’emergenza nel centrocampo dell’Inter c’entra relativamente. Marotta e Ausilio vogliono bruciare la concorrenza quanto prima, e infiocchettare il primo colpo con vista sul prossimo anno. Ma all’Atalanta non piace granché l’idea di promettere lo svedese all’Inter sin d’ora. Se si può temporeggiare cercando pure di alzare la posta, ancora meglio. Trentacinque milioni sull’unghia, quaranta se possibile: questo chiede il club bergamasco che la scorsa estate girava Kulusevski al Parma in prestito. Tutto in divenire, allora, non è ancora il momento per accordi sulla parola. Anche perché un gioco al rialzo sul cartellino del ragazzo – classe 2000 – farebbe senz’altro al caso dell’Atalanta.

TRIANGOLO – Da Parma nelle ultime ore è spuntato il nome di Politano come nome gradito in caso di cessione a gennaio. Ma il matrimonio Kulusevski-Inter pare destinato a celebrarsi solo al termine della stagione. La cifra sul piatto corrisponde più o meno a quella che verrà versata al Cagliari per Barella e il doppio di quan- to percepirà il Sassuolo per Sensi, restando in tema centrocampisti. A proposito, l’incontro tra il Parma e il giocatore è in scaletta soltanto per la settimana prossima. A campionato fermo, mentre nel frattempo il Parma ha raggiunto punte da Europa League e l’Atalanta è planata agli ottavi di Champions. Kulusevski a Bergamo sarà solo di passaggio, ad ogni modo. Dopo che, proprio contro l’Inter in finale, lo scorso anno trascinava la squadra Primavera dell’Atalanta al successo tricolore. In una partita giocata a Parma, quasi un modo di incastrare per bene l’immediato futuro. Un crescendo di qualità, lo svedese che ha già il prossimo Europeo come stella polare.

TENTAZIONE PER GENNAIO – La vetrina internazionale che può garantirsi Kulusevski nei prossimi mesi consiglia all’Atalanta di non affrettare i tempi. Per il centrocampista qualche passo lo hanno fatto anche dalla Premier League, con Arsenal e Manchester United interessate. Kulusevski è il nuovo che avanza, anche se il salto oltre Manica nell’ultimo mercato ha preferito rimandarlo. Quel «Può interrompere il prestito dall’Atalanta solo se si presentasse l’occasione della vita…», detto dal suo agente è sintomo di una sua permanenza al Parma fino al termine del campionato. Ma intanto le trattative con l’Inter si saranno intensificate ancora: se in allegato potrà esserci la fumata bianca, garantirebbe a Conte una bella sistemata al centrocampo. Con annesso investimento sul futuro.