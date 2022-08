Inter, c’è il piano cuscinetto per il +60 sul bilancio: cassa con i giovani − TS

L’Inter ha deciso: per arrivare al famoso più sessanta sul bilancio 2023 meglio optare con il piano taglia-giovani. Da Casadei a Pinamonti, in questo modo Inzaghi manterrebbe il suo undici tipo

IL PIANO TAGLIA-GIOVANI − L’Inter dovrà racimolare i famosi sessanta milioni entro il 30 giugno 2023. Ad agosto inoltrato e a meno otto giorni dall’inizio del campionato, la dirigenza nerazzurra sembra decisa a cambiare i suoi piani iniziali. Niente più (almeno per quest’anno) la cessione di un big bensì avanti tutta con l’idea cuscinetto: vendere i giovani promettenti sperando di evitare un Zaniolo 2.0. Il tutto ruota intorno a Cesare Casadei per cui c’è il fortissimo pressing del Chelsea. I Blues hanno offerto otto milioni già rifiutati, l’Inter ne vorrebbe venti senza ‘recompra‘. La sensazione è che a quindici l’affare potrebbe andare in porto. A questi soldi si aggiungeranno anche i venti per Andrea Pinamonti. In questo modo l’Inter eviterà di cedere un big in rosa permettendo a Simone Inzaghi di mantenere il suo undici tipo intatto. Comunque vada, si tratterà di una cessione solamente rimandata. Addio che diventerebbe più dolce magari con qualche titolo vinto.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna