L’Inter stila il piano 2025: attaccante gratis per colpo top in difesa – TS

Il calciomercato estivo 2024 non è ancora finito, che l’Inter già pensa a quello del 2025. Il piano sarebbe quello di prendere un attaccante a zero, per poi puntare fortemente su un big in difesa.

CHIUSURA – Mancano esattamente sette giorni alla chiusura definitiva del calciomercato estivo. L’Inter, presto chiuderà l’affare Tomas Palacios, mettendo fine di conseguenza ai propri movimenti in entrata. A meno di una partenza last minute di Joaquin Correa o Marko Arnautovic in attacco. Con il prossimo arrivo dell’argentino classe 2003, la Beneamata metterà a segno il suo quarto acquisto estivo dopo Josep Martinez, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Quest’ultimi due arrivati, per la verità, a parametro zero. Ma l’Inter già pensa e programma il piano mercato 2025. C’è un’idea chiara, scrive Tuttosport, ossia puntare su attaccante in scadenza di contratto e da prendere a parametro zero, per poi riversare il resto del capitale offerto da Oaktree verso un top in difesa.

L’Inter e il piano mercato 2025: attaccante e difensore

PIANO – In attacco, l’Inter continua a monitorare Jonathan David del Lille. Il canadese va in scadenza il 30 giugno 2025 e non ha ancora rinnovato il proprio contratto. I nerazzurri tra autunno e gennaio potrebbe fiutare il colpo, proprio come successo con l’iraniano Mehdi Taremi. In questo modo, Marotta e Ausilio potranno puntare tutte le risorse messe a disposizione dalla proprietà americana verso un nuovo difensore centrale. Sia de Vrij che Acerbi, rispettivamente 37 e 33 anni a febbraio 2025, vanno anche a scadenza la prossima estate. Ergo: è arrivato il tempo di trovare un nuovo difensore titolare. Quest’estate, l’Inter ci ha provato con Alessandro Buongiorno, ma il Napoli aveva un’altra forza economica, difficile da contrastare. Di certo i nomi non mancano: neanche quelli a parametro zero. Inoltre, andrà cercata probabilmente anche un’alternativa a destra, viste le prossime 35 primavere di Matteo Darmian.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini