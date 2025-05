Inter, piani complicati dal Real Madrid? Le difficoltà per Nico Paz

Tra l’Inter e Nico Paz si è inserito in maniera indiretta il Bayer Leverkusen. Secondo il Deportes COPE, a scombinare i piani dei nerazzurri sarebbe il Real Madrid che vorrebbe il condottiero dei tedeschi.

SCOGLIO – L’Inter, per la rosa 2025/2026, non ha nascosto di voler ringiovanire la rosa effettuando degli acquisti mirati per aumentare il valore e il tasso tecnico della squadra. Il Presidente Giuseppe Marotta ha spesso ribadito questo concetto, che andrebbe a sintetizzarsi con un concreto interesse per il talento argentino del Como. Nico Paz è un centrocampista duttile che sa essere un abile trequartista ma all’occorrenza anche un centrocampista sinistro dotato di ottima tecnica e precisa visione di gioco. Sarebbe l’identikit ideale per la società nerazzurra. Il Como vorrebbe fare di tutto per trattenerlo, ma deve fare i conti con la possibilità che Real Madrid eserciti il diritto alla recompra. Blancos, certi di una separazione con l’attuale allenatore Carlo Ancelotti, che vorrebbero puntare su Xabi Alonso.

L’Inter, asse Madrid-Leverkusen sempre più calda

CLAUSOLA E RECOMPRA – L’Inter, in più di un’occasione, ha elargito complimenti al talento del Como. Quest’interesse è però messo seriamente a rischio dal Real Madrid. La società madrilena vorrebbe sfruttare il cartellino e quindi la recompra di Nico Paz per pagare la clausola rescissoria di 8 milioni di euro di Xabi Alonso. Questa situazione complicherebbe molto i piani dell’Inter che avrebbe poche carte da giocare in questa maniera. Il tecnico basco in questo modo sarebbe già pronto a debuttare da allenatore con la sua ex squadra. La prima occasione sarebbe il mondiale per club dove il Real Madrid debutterebbe il 18 giugno contro l’Al Hilal. Questo nuovo retroscena tra Bayer Leverkusen e Real Madrid sembra complicare ulteriormente una trattativa di per sè non facile. Starà a Piero Ausilio e Giuseppe Marotta convincere il calciatore che la destinazione nerazzurra, a livello professionale e di crescita, è la migliore.