Inter, piace Nandez: i possibili intrecci con Nainggolan – SM

Nahitan Nandez del Cagliari piace molto all’Inter. L’affare si può fare considerando anche la trattativa già in piedi per la cessione di Nainggolan al club sardo.

POSSIBILE INTRECCIO – Nandez piace all’Inter, il Cagliari lo valuta 20 milioni ma la trattativa può essere messa in piedi con l’inserimento di Nainggolan, deciso a rimanere in Sardegna. Il punto di Claudio Raimondi per “Sport Mediaset”: «Nandez piace. C’è stato un contatto tra Cagliari e Inter, agevolato dal fatto che si deve parlare della cessione di Nainggolan che vuole restare in Sardegna, ha ancora un anno di contratto con l’Inter ma il Cagliari non può acquistarlo. Il Cagliari valuta Nandez 20 milioni e si può inserire il cartellino di Nainggolan con alcuni giovani interessanti come Esposito. Nandez è un nome caldissimo».