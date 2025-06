L’Inter pesca ancora in Turchia: tutto fatto per un giovane talento!

Continua la caccia dell’Inter ai giovani talenti. La dirigenza nerazzurra ha individuato un nuovo promettente calciatore in Turchia, destinato ad arrivare presto a Milano.

DALLA TURCHIA – Il mercato turco fa ancora gola all’Inter, che ha pescato un altro giovanissimo talento. Il piano societario, d’altronde, è più tosto chiaro: individuare nuovi gioiellini che possano crescere e maturare nell’ambiente nerazzurro. In questo senso, il progetto dell’Under-23, che debutterà nella prossima stagione del campionato di Serie C, giova all’Inter. È proprio in quello scenario, infatti, che dovrebbe inserirsi il calciatore croato che sta per diventare nerazzurro.

Ecco chi è il giovanissimo calciatore turco in arrivo all’Inter

IL PROFILO – Il calciatore in questione è Duje Slatina, terzino destro classe 2009 dell’Hajduk Spalato. Stando a quanto racconta l’esperto di mercato Riccardo Romano, l’Inter ha deciso di ingaggiarlo per la prossima stagione, ottenendo il consenso per l’accordo da tutte le parti coinvolte. Queste le ultime novità di mercato condivise dal giornalista sul proprio profilo X. Dunque, dopo Petar Sucic, che nella sfida di ieri contro il River Plate al Mondiale per Club ha messo in mostra le sue doti, è in arrivo a Milano anche il turco Duje Slatina. La giovane età – sedici anni – colloca il calciatore nel progetto dell’Under-23 nerazzurra.