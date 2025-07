Inter pesca nuovamente dalla Dinamo Zagabria? Pronto duello di mercato!

L’Inter ha messo nel mirino un talento cristallino della Dinamo Zagabria, squadra dalla quale è stato appena acquistato Petar Sucic. Il nome e il possibile duello di mercato con un’italiana.

LA NOTIZIA – C’è anche l’Inter nella corsa al giovane Leon Jakirovic, centrale classe 2008 della Dinamo Zagabria. Il suo profilo rientra pienamente nel disegno della proprietà Oaktree volto a consolidare una struttura giovanile sempre più competitiva da poter utilizzare per sfornare asset pronti alla Prima Squadra o calciatori da cedere generando plusvalenza. Jakirovic, in questo senso, rappresenta un calciatore di importante prospettiva, i cui margini di crescita sono ampi ed evidenti agli addetti ai lavori.

Jakirovic, l’Inter sfida la Juventus per il talento della Dinamo Zagabria! Costi e scenari

IL PREZZO – Per arrivare a Jakirovic, l’Inter dovrebbe investire una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro, a testimonianza del fatto che – pur trattandosi di un 17enne – la fiducia della Dinamo Zagabria circa le sue qualità è totale. Al momento, i dialoghi tra le parti non sono avanzati, ma è opportuno seguire con attenzione tale situazione di mercato in vista di possibili sviluppi futuri.

IL PIANO – Consapevole dei margini di crescita del croato, la Dinamo Zagabria preferirebbe trattenerlo per almeno un’altra stagione per incentivarne un più rapido processo di maturazione personale e professionale. Acquisendo sempre più minutaggio e imparando dai talentuosi – e sottovalutati – compagni croati, Jakirovic potrebbe infatti compiere un ulteriore step nel processo volto alla piena affermazione nel calcio europeo. L’Inter, che si trova a duellare con la Juventus per assicurarsi il classe 2008, ne è consapevole e resta in attesa.

Fonte: calciomercato.com