L’Inter pesca ancora in Argentina! Interesse per un giovane talento

L’Inter sta tentando di pescare in Argentina, precisamente dal Boca Juniors. L’obiettivo è un giovane di 18 anni da prelevare per il Mondiale per Club, la notizia arriva dal paese del Sud America.

SCOUTING – Tomas Perez e Mateo Silvetti sono stati i nomi cercati dall’Inter nel mercato di gennaio per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Entrambi sono giovani talenti provenienti dal Newell’s Old Boys, club proveniente dall’Argentina che si è presentato nella sede di Viale della Liberazione con il presidente in rappresentanza. Le trattative non sono finite in maniera positiva e i due giocatori non hanno firmato con l’Inter, che adesso ha intenzione di muoversi ancora in Argentina.

NUOVO NOME – La novità di oggi è l’interesse dell’Inter per Camilo Ray Domenech, giovane di 18 anni del Boca Juniors. Il centrocampista in questo momento è infortunato, ma alla sua tenera età vanta già sette presenze tra i più grandi. Ha anche esordito in Copa Libertadores, la massima competizione in Sud America. Il club nerazzurro lo vorrebbe per il Mondiale per Club, il Boca Juniors ha appena fatto una mossa preventiva. La società argentina ha inserito una clausola rescissoria da 20 milioni di euro al giovane ragazzo che ha un contratto valido fino al 2029.

