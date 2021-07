Inter, Persyn a un passo dal ritorno in Belgio. Già svolte le visite mediche

Persyn è vicinissimo a tornare in Belgio, nel Club Brugge. Per il giovane sarebbe un ritorno nella squadra in cui ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Secondo il quotidiano belga Het Nieuwsblad, l’esterno ha già sostenuto le visite mediche con quello che diventerà presto il suo nuovo club.

CHIUSURA VICINA – Tibo Persyn, dopo le stagioni trascorse nella Primavera dell’Inter, sta per fare il salto nel calcio dei grandi. Lo farà nel suo Belgio e nella società in cui è cresciuto, il Club Brugge. Stando a quanto riporta il quotidiano belga di lingua olandese Het Nieuwsblad, il giovane esterno ha già sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri e quindi mancherebbero davvero solo le ultime formalità per chiudere la trattativa. Il belga classe 2002 si trasferirà al Club Brugge a titolo temporaneo con opzione di acquisto, risolti anche gli ultimi dettagli del suo contratto. Sempre secondo il quotidiano, è stato lo stesso Persyn a chiedere di poter tornare in Belgio per trovare spazio e minuti e potersi così mettere in mostra dopo un’annata costellata da diversi problemi fisici in Primavera.