Inter-Perisic, deadline rinnovo. Cambiaso il jolly oppure uno dalla Juventus! – CdS

L’Inter non vuole rinunciare a Ivan Perisic e gli propone un nuovo contratto (vedi articolo), ma secondo il Corriere dello Sport, entrambe le parti fissano un termine ultimo per il rinnovo. In caso di addio, l’alternativa potrebbe arrivare direttamente dalla Juventus. Il jolly, invece, è Cambiaso dal Genoa.

L’ALTERNATIVA – Inter, c’è ottimismo per la firma di Ivan Perisic sul rinnovo di contratto. Le parti si sono promesse fino a maggio di non prendere impegni e di darsi reciproca priorità. Se entro la fine del campionato non avranno trovato un’intesa, allora le strade si separeranno. In caso di addio, l’alternativa al croato potrebbe arrivare direttamente dalla Juventus, e il nome non è certo quello di Paulo Dybala. Federico Bernardeschi, anche lui in scadenza con la Juventus, proprio come l’argentino non rinnoverà il suo contratto. Sulla fascia sinistra i nerazzurri hanno già pronto il sostituto del croato, cioè Robin Gosens, ma ecco che l’azzurro sarebbe una valida alternativa. Molto dipenderà da come andrà a finire con Perisic.

IL JOLLY – Cambiaso, invece, si sta mettendo in mostra in questa stagione con la maglia del Genoa e dell’Under-21. Come l’Inter, anche Milan, Napoli, Juventus e Atalanta sulle sue tracce. In Viale della Liberazione, a differenza di Federico Bernardeschi, ritengono che sia un giocatore capace di giocare sia a destra che a sinistra, e dunque il suo acquisto sarebbe a completamento di una batteria di esterni di tutto rispetto: Dumfries, Darmian, Gosens, Perisic/Bernardeschi. Diverse le contropartite da poter inserire per arrivare al calciatore, come per esempio il cartellino di Vanheusden (attualmente in prestito al Genoa), oppure un giovane di proprietà (Esposito o Mulattieri).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

