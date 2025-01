Inter, un percorso e alcuni ostacoli per Donnarumma! La situazione – Sky

L’Inter guarda con attenzione al futuro. Gianluigi Donnarumma potrebbe entrare sul serio nel mirino dei nerazzurri. Un percorso e alcuni ostacoli per arrivare all’ex Milan, spiegano a Sky Sport.

PERCORSI – Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere davvero a Milano. Sponda Inter questa volta. Allo stesso tempo però, sia l’Inter che il portiere azzurro dovranno prendere una decisione. Uno degli ostacoli più grossi potrebbe essere l’ingaggio di circa dieci milioni di euro netti a stagione più bonus. Per arrivare ad Appiano dovrebbe dunque ridursi l’ingaggio e fare uno sforzo. Dall’altra parte, spiegano a Sky Sport c’è Oaktree che vuole abbassare il monte ingaggi e portare a Milano talenti da poter rivendere. Si aspetterà dunque l’ok degli statunitensi per l’ok su un portiere che a breve compirà 26 anni.

Inter, percorsi e indizi per arrivare a Donnarumma

TEMPI – A questo si aggiunge anche la tempistica. Ci sarà da capire se si inizieranno i contatti veri già da questa estate oppure se si aspetterà l’estate del 2026 quando Donnarumma andrà a scadenza con il Paris Saint-Germain. L’ex portiere del Milan, nonostante le parole, sembra sia arrivato a fine corsa a Parigi. Nell’ultimo periodo non sembra più intoccabile. Allo stesso tempo però c’è l’Inter che si sente soddisfatta del percorso di Yann Sommer. Fino ad oggi Martinez non è mai riuscito a rendersi pericoloso per il suo posto da titolare, ma allo stesso tempo l’Inter sa bene che non sarà facile con la sua poca esperienza difendere i pali dei nerazzurri. Ecco dunque che riportare a Milano il portiere della Nazionale potrebbe essere un gran colpo. Ancor di più se a zero.